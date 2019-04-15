15 Апреля 2019
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У Шипулина появился официальный конкурент на довыборах в Госдуму

Для участия в предварительном голосовании (праймериз) по определению кандидата от партии "Единая Россия" ("ЕР") на довыборы в Госдуму РФ и Заксобрание региона принесли документы четыре человека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского исполкома "ЕР", документы на участие в праймериз для определения кандидата на довыборах в Государственную думу по Серовскому избирательному округу подал 50-летний Сергей Липанин. Соискатель мандата имеет высшее образование (в 1993 году окончил Свердловский государственный педагогический институт), в настоящее время работает заместителем генерального директора по работе с государственными структурами в ООО "Агрофирма "Ариант" (предприятие зарегистрировано в Челябинской обьласти).

Ранее о своем участии в предварительном голосовании по Серовскому округу заявил олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин.

Антон Шипулин(2019)|Фото: Накануне.RU

На довыборах в региональный парламент по Орджоникидзевскому округу областной столицы к депутату думы Екатеринбурга Владимиру Смирнову добавились трое. Это 21-летний безработный Вячеслав Бисеров, имеющий среднее общее образование, 22-летняя педагог-психолог Мария Харисова (окончила Уральский государственный педагогический университет) и 41-летний врач Андрей Шерстобитов - сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения Свердловской ОКБ №1,выпускник Уральской государственной медицинской академии.

Их документы рассмотрит оргкомитет по проведению праймериз. Решение о регистрации в качестве участников предварительного голосования примут в течение 5 рабочих дней.

Напомним, единый день предварительного голосования по определению кандидатов от партии "Единая Россия" состоится 26 мая, а заявки на участие потенциальные кандидаты могут подать в региональный исполком "ЕР" до 30 апреля. Сами довыборы пройдут в сентябре 2019 года.

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У Шипулина появился официальный конкурент на довыборах в Госдуму

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Теги: праймериз, Единая Россия, довыборы, Госдума, Серовский избирательный округ, Закосбрание, Орджоникидзевский избирательный округ Екатеринбурга



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Ранее 22.03.2019 15:29 Мск Антон Шипулин плохо знает физиологию, поэтому идёт в Госдуму

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