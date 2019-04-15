15 Апреля 2019
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В Воронеже гулявший в одиночестве мужчина пострелял у подъезда из пистолета

В Воронеже неизвестный мужчина устроил стрельбу из пистолета во дворе многоэтажного жилого дома. О пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел около подъезда дома № 144/44 на ул. Ломоносова. Как сообщают "Вести.Воронеж", в полицию по данному случаю обращений не было. МДВ начало процессуальную проверку после публикаций видео в Сети.

На кадрах видно, что мужчина садится на лавочку у одного из подъездов и начинает курить. Затем он достает из кармана куртки пистолет, перезаряжает оружие и делает два выстрела. После чего стрелок уходит.

Ранее в Воронеже пассажир иномарки застрелил собаку на глазах у ребенка. Преступление попало на камеры наружного видеонаблюдения. Записи были опубликованы в соцсети, после чего горожане обратились в полицию.

Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

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В Воронеже гулявший в одиночестве мужчина пострелял у подъезда из пистолета

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Теги: воронеж, стрельба, многоэтажка



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