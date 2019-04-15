Уральский заповедник "Денежкин Камень", реки и леса которого пострадали от карьеров УГМК, хотят объединить с оренбургскими

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и экс-глава Оренбургской области Юрий Берг (теперь советник гендиректора УГМК Козицына) обратились к руководителю Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой объединить уральский заповедник "Денежкин Камень", который защищает реки и леса от карьеров УГМК, с дирекцией заповедников "Оренбургский" и "Шайтан-Тау". Документ опубликовали в Telegram-канале "Зеленый змий", передаёт корреспондент Накануне.RU.

В документе сказано, что такое объединение необходимо из-за того, что "Денежкин Камень" испытывает трудности в развитии экологического туризма.

"Количество посещений туристскими группами мало, инфраструктура развита недостаточно. Трансляция опыта дирекции заповедников "Оренбургский" и "Шайтан-Тау" на другие территории будет способствовать исполнению поручений президента РФ. Правительство Свердловской области готово поддержать развитие экотуризма за счет привлечения бизнеса для финансирования туристских проектов на ООПТ", - сообщается в документе.

В департаменте информационной политики главы региона Накануне.RU пообещали уточнить подлинность обращения.

Юрий Берг же пишет, что "Денежкин Камень" не стремится "реализовывать потенциал заповедника для развития экологического туризма на территориях ООПТ, публично заявляя о нецелесообразности развития экотуризма".

"Данная позиция не соответствует соглашению о сотрудничестве по вопросам развития сельского и экологического туризма в России, подписанного Министерством природных ресурсов РФ и Федеральным агентством по туризму РФ в рамках второго Восточного экономического форума во Владивостоке", - сообщается в обращение.

Как рассказала Накануне.RU директора заповедника Анна Квашнина, о такой инициативе она слышит не в первый раз, а обращение Куйвашева комментировать не стала.

"Я видела обращения и сообщения раньше, но не в исполнении Куйвашева, а некого Ящука, который занимается информационными войнами и "троллил" нас после того, как мы обнародовали материалы по загрязнению рек. Мол, лучше развивать туризм, а не заниматься всякой общественной деятельностью", - говорит она.

Также "Денежкин Камень" не против развития туризма, а объединение с другими заповедниками вряд ли кардинально поменяет ситуацию.

"Дело в том, что есть определенные законы развития туризма. Мы не против развития туризма и работаем с этим, также являемся участниками проекта "Великий Уральский Путь". Через заповедник проходит более 200 человек в год. На территории есть экологическая школа, которая работает более 20 лет. Это одна из форм участия в таком туризме, а он может быть разный. Туризм - это не обязательно брать большой рюкзак и лезть на большую гору. Тем более сейчас на повестке экологическое образование. Мы стараемся "делать" этих туристов, поэтому работа идёт немного в другой сфере. Мы не противимся развитию туризма. Нас никто не спросил - что мы развиваем, а что нет. И вряд ли объединение как-то кардинально поменяет ситуацию", - резюмировала Квашнина.

Ранее специалисты заповедника сообщили об экологической катастрофе на севере Свердловской области, где начали погибать реки и леса из-за превышения норм меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшёра и Ольховки. Такая экологическая катастрофа возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК.