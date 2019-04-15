"Президент, который стал шоуменом, - это печально". Зеленский обратился к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту Петру Порошенко, выложив видео в Facebook.

Он обвинил Порошенко в том, что тот так и не посадил убийц херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк, не посадил своего бизнес-парнтера и экс-замглавы СНБО Олега Гладковского в связи с хищениями в армии. А также с юмором заявил, что Порошенко забыл о "пленных украинских моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаете всем анализов и накричитесь на стадионе".

Зеленский обыграл то, что 11 апреля Порошенко без спроса заявился на телевидение и вызвал его на дебаты, а вчера снова позвал его на телевидение вечером 15 апреля на канал ICTV, хотя Зеленский с самого начала заявлял, что дебаты будут 19-го числа. А также поерничал над тем, что Порошенко зачем-то второй раз сдавал анализы и сам выступал на стадионе.

"Шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, - это печально", - заключил Зеленский и напомнил, что ждет Порошенко на дебаты 19 апреля.

У Порошенко настаивают, что вечером 19 апреля дебаты должны пройти на "Общественном ТВ", у Зеленского - что на стадионе. Это значит, что дебатов, скорее всего, так и не будет.