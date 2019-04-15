Фильм про то, как наши солдаты якобы "грабили, убивали и мародерствовали" в Афганистане, не станут показывать 9 мая

После общественного обсуждения фильма Павла Лунгина "Братство" министр культуры Владимир Мединский решил, что, действительно, не стоит назначать премьеру на День Победы. Режиссер был возмущен и всячески свою картину защищал, обвинял ветеранов, что они хотят, чтобы их "все облизывали", и призвал не "макать" молодежь в прошлое. При этом Лунгин не один раз подчеркнул, что снял антивоенный фильм – почему же его так расстроила новость, что в День боевой и воинской славы он не выйдет? В пресс-службе Министерства культуры сообщили, что "Братство" перенесут на другую дату (режиссеру предложили выбрать любой день майских каникул – с 10 по 12 мая), а в СМИ и социальных сетях присутствовавшие на обсуждении эксперты и чиновники делятся своим мнением по поводу фильма.

Так, некоторые эксперты замечают, что статья в "Википедии" описывает какой-то совершенно другой сюжет, а в героическом трейлере – не отражены те самые "сомнительные" моменты, из которых и состоит картина. К тому же сильно удивило сторонних наблюдателей, что в критике объединились и "левые", и "ультраправые", даже монархисты: например, на канале "Царьград", заметив это разительное различие между заявленным сюжетом и реальным фильмом, предположили, что имел место подлог сценария.

"По тому, с какой тщательностью исключён из трейлера любой намёк на спорные моменты, приходится сделать вывод, что создатели и прокатчики фильма прекрасно осознают неприемлемость этих моментов для общества. Ни о какой искренней художественной позиции, таким образом, речи не идёт – перед нами осознанное введение публики в заблуждение", - пишет Егор Холмогоров в "Царьграде"

Видимо, введение в заблуждение не только публики? Как иначе можно объяснить, что представители военных структур, депутаты и само Министерство культуры были столь обескуражены, что созвали общественный совет? Ведь именно Фонд Кино, ныне подчиненный Минкульту, и Министерство обороны выделили 150 млн государственных рублей на одобренный ими же фильм - и вдруг сами начали удивляться?

Лунгин про свою "военную драму с элементами комедии" говорил так: "Главная тематика фильма – непарадный героизм, как в картине "Они сражались за Родину". Зрители увидят, как из тяжелого быта войны рождается что-то героическое".

В сети пересказывают реальный сюжет фильма, который Лунгин сравнил с "Они сражались за Родину", в основе фильма реальное событие - операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины к перевалу Саланг. На этом связь с реальностью обрывается, как докладывали ветераны войны после просмотра "драмедии". Для начала наши мотострелки грабят караван "мирных афгнаских торговцев". Но настоящие воинские преступления начинаются дальше – мотострелки вламываются в кишлак, попадают в засаду, расстреливают безоружных, начинают хлебать чей-то суп под градом пуль, воруют вещи и даже кур из заминированного курятника пытаются умыкнуть, снимают с трупа кассетный плеер, а тому, кто не хочет заниматься мородерством, говорят: "Тут такая традиция".

Ветераны были возмущены – они такой "традиции" не знают, ее придумал Лунгин, говорят они и указывают на другие вопиющие нестыковки сюжета с реальной историей войны в Афганистане.

Режиссер с конструктивной критикой "экспертов" не согласился, он обратился к старым генералам и политработникам из спецслужб: "Хватит хотеть, чтобы вас хвалили. Хватит хотеть, чтобы вас облизывали. Не надо, чтобы молодежь была как вы. Пусть она будет другая. И я не хочу, чтобы она была как я. Пусть она будет лучше. Дайте ей жить в будущем, что вы макаете ее в прошлое. Снова и снова", - сказал Лунгин. Ответ критикам Лунгина опубликовал в своем Twitter присутствовавший на мероприятии главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Лунгин бил себя в грудь кулаком и доказывал, что только он может говорить на одном языке с молодежью, что жизнь не состоит из политической работы, что времена изменились, а также он обвинил политработников в развале СССР: "Потому что если бы все было, как вы говорите, то мы бы не вышли тогда из Афганистана, и Советский Союз не распался бы через год после этого. Потому что ваш язык оказался такой барабанной дробью — понимаете? — которую молодежь не слышит".

Тем не менее, увидеть "политическую" составляющую удалось практически всем зрителям, так как все было довольно очевидно – главарь моджахедов предстал весь в белом в буквальном смысле - от кителя до тюбитейки - он вежливый, добрый, говорит на английском, цитирует Фадеева. А советский командир – самодур, который отступает от договоренностей с афганцами из-за смерти сына, совершает подлый налет на мирный кишлак. В это время другой герой – прапорщик - пытается продать афганцам гранатомет. По мнению критиков, художественными средствами режиссер пытается вызывать омерзение не к войне, а именно к нашим солдатам и генералам, к главным героям – никакого сочувствия и только омерзение. Зато моджахедов всегда можно как-то "понять и простить", жестокость их оправдана, и назвать преступлением ее нельзя? Хорошо, что им еще помогают "гаранты мира и свободы" – американцы. Позитивная роль советской власти в жизни Афганистана не показана совсем, режиссер показывает "цену" просветительству русских, мальчик-афганец наизусть читает "Лукоморье" на хорошем русском, а потом его отец – афганский полицейский – идет пытать пленного во дворе, пока сын играет с железной дорогой, подаренной русскими.

Напомним, после закрытого предпоказа вопрос об уместности премьеры фильма Лунгина в День Победы первым заговорил сенатор Игорь Морозов. По итогу общественных обсуждений Мединский снял премьеру с 9 мая, что вызвало возмущение в либеральных СМИ и ропот о возвращении "советской цензуры" в творческой среде. Хотя министр культуры особо подчеркнул, что фильм не запрещают к показу, а просто переносят, чтобы снизить градус общественного недовольства. Более того, антивоенный фильм был снят на государственные деньги.