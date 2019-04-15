В Санкт-Петербурге приобретут трамваев на 2 млрд рублей, митинговавшие южноуральские вагоностроители в "пролете"?

ГУП "Горэлектротранс" (Санкт-Петербург) проводит аукцион на закупку 21 трамвая за сумму в 2 млрд руб., информацию об этом распространяют питерские издания. Скорее всего проведение конкурса нацелено на победу местных, петербургских производителей трамвайных вагонов, передает корреспондент Накануне.RU.

В техдокументации конкурса заявлено о желании руководства ГУПа приобрести низкопольные трехсекционные вагоны длиной не более 28 метров, шириной – 2,5 м, вместимость вагонов предполагается до 170 человек, из которых не менее 50 смогут сидеть. Как отмечают журналисты питерских СМИ, в последний раз закупку трамваев власти Санкт-Петербурга провели осенью 2018 года, тогда победителем была названа компания "ПК Транспортные системы" из Твери. С тех пор компании удалось перенести и локализовать производство вагонов в Санкт-Петербург, поэтому вполне понятен вероятный интерес местных властей в загрузке именно данных производственных мощностей.

Пока непонятно, сможет ли принять участие в конкурсе по поставке трамваем Усть-Катавский вагоностроительный завод из одноименного города в Челябинской области. В 2011 году предприятие стало филиалом ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева", производственные мощности загружены оборонным заказом. "Гражданский сектор", в частности, производство трамвайных вагонов оказался как бы не у дел. В феврале мы рассказывали, что после стихийного митинга рабочих Усть-Катавского завод недовольных размером зарплаты и условиями труда, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обратился к властям Челябинской области с предложением купить 100 вагонов.

Пока прежний губернатор и его подчиненные думали, в регионе произошла смена власти, а по итогам визита врио губернатора Алексея Текслера в челябинское предприятие-перевозчик ситуация была названа "плачевной". Долги МУП "ЧеляГЭТ" достигли гигантской суммы в 1,8 млрд руб., подвижной состав имеет в среднем возраст сильно за 20 лет и в целом непонятно, что теперь делать со всем этим хозяйством. Также туманны и перспективы усть-катавских вагоностроителей, которые, вероятно, проиграют в конкуренции своим коллегам из Санкт-Петербурга и других регионов.