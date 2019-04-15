Свердловский губернатор – на каникулах, работают его первый заместитель и министры

15 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Свердловский губернатор – на каникулах, работают его первый заместитель и министры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится в отпуске до 26 апреля, в это время руководить регионом будет его первый заместитель Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Среднего Урала, на этой неделе график работы областной власти весьма насыщен событиями, несмотря на отсутствие первого лица.

В частности, Орлов сегодня проведёт торжественный прием лучших работников предприятий и организаций, посвященный приближающемуся празднику Весны и Труда, на котором наградит уральцев почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. А завтра в плане и.о. главы региона – заседание комиссии по противодействию коррупции.

Активно проявит себя за время рабочей пятидневки министр здравоохранения региона Андрей Цвкетков. Он примет участие в профилактической акции "Добро в город" в Нижней Туре, которая впервые пройдёт в России: граждане в ходе этого мероприятия смогут получить консультации врачей узких специальностей. Также министр собирается на торжественное открытие международной выставки-форума "Здравоохранение Урала" и на международную конференцию "Ядерная медицина: диагностика и терапия", оба мероприятия пройдут в Екатеринбурге на площадке "Екатеринбург-Экспо".

Алексей Орлов, Виктория Казакова(2018)|Фото: Накануне.RU

Его коллега, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в Тюмени станет участником совещания по инвестированию малого и среднего предпринимательства в регионах.

А глава областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов завтра встретится на пресс-конференции с журналистами на тему "100 дней новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами", чтобы подвести первые итоги "мусорной реформы", рассказать о проблемах и перспективах работы в этой сфере.

"Сквозным" событием этой недели для членов кабмина станет Х Евразийский экономический форум молодёжи, на котором одной из главных тем станет подготовка заявки Екатеринбурга на участие в летней Универсиаде-2023.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловский губернатор – на каникулах, работают его первый заместитель и министры

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евгений Куйвашев, отпуск, Алексей Орлов, Андрей Цветков, Виктория Казакова, Универсиада-2023



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 48

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети