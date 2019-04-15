Свердловский губернатор – на каникулах, работают его первый заместитель и министры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится в отпуске до 26 апреля, в это время руководить регионом будет его первый заместитель Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Среднего Урала, на этой неделе график работы областной власти весьма насыщен событиями, несмотря на отсутствие первого лица.

В частности, Орлов сегодня проведёт торжественный прием лучших работников предприятий и организаций, посвященный приближающемуся празднику Весны и Труда, на котором наградит уральцев почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. А завтра в плане и.о. главы региона – заседание комиссии по противодействию коррупции.

Активно проявит себя за время рабочей пятидневки министр здравоохранения региона Андрей Цвкетков. Он примет участие в профилактической акции "Добро в город" в Нижней Туре, которая впервые пройдёт в России: граждане в ходе этого мероприятия смогут получить консультации врачей узких специальностей. Также министр собирается на торжественное открытие международной выставки-форума "Здравоохранение Урала" и на международную конференцию "Ядерная медицина: диагностика и терапия", оба мероприятия пройдут в Екатеринбурге на площадке "Екатеринбург-Экспо".

Его коллега, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в Тюмени станет участником совещания по инвестированию малого и среднего предпринимательства в регионах.

А глава областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов завтра встретится на пресс-конференции с журналистами на тему "100 дней новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами", чтобы подвести первые итоги "мусорной реформы", рассказать о проблемах и перспективах работы в этой сфере.

"Сквозным" событием этой недели для членов кабмина станет Х Евразийский экономический форум молодёжи, на котором одной из главных тем станет подготовка заявки Екатеринбурга на участие в летней Универсиаде-2023.