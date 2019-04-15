15 Апреля 2019
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Наука и техника В России

Российские операторы тестируют новую технологию eSim, против которой выступала ФСБ

Российские сотовые операторы приступили к тестированию технологии eSim, которая оставит в прошлом физические SIM-карты, пишут "Ведомости".

По данным издания, технологию протестировал "Ростелеком", работающий как виртуальный сотовый оператор (MVNO) на сети Tele2.

Тесты прошли успешно: настройки профиля оператора удалось дистанционно передать на смартфон.

В Tele 2 также успешно протестировали новую технологию. Кроме того, внутреннее тестирование eSim начал виртуальный оператор "Сбербанк-телеком" - "Сбермобайл".

Технология eSim - это интегрированный чип, который позволяет менять мобильного оператора или тарифы на уровне софта, без похода в салон связи и приобретения новой физической сим-карты.

Сообщалось, что Минкомсвязи разрабатывает нормативную базу для внедрения виртуальных сим-карт. Проект подготовят к концу 2019 года.

Ранее отмечалось, что у операторов нет необходимой инфраструктуры для введения eSim. В ФСБ считают, что в случае внедрения технологии возникнут сложности с применением в виртуальных сим-картах отечественной криптографии.

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Российские операторы тестируют новую технологию eSim, против которой выступала ФСБ

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Теги: eSim, фсб, операторы



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