15 Апреля 2019
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Происшествия Тюменская область

Депутат Госдумы: цель действий боевиков ИГИЛ* в Тюмени - "взрыв общественного спокойствия"

Член президиума Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Иван Квитка назвал целью деятельности в Тюмени боевиков запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ "взрыв общественного спокойствия". Он рассказал, что один из них родился и вырос в городе, но потом попал под пагубное влияние, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.
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Напомним, вечером 12 апреля поступила информация о нахождении сторонников запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ в одном из домов в частном секторе Тюмени. В границах района было выставлено оцепление, развернуты специальные технические средства. Вскоре боевиков уничтожили. По данным "Mash", возможным хозяином дома, где они скрывались, был Тимур И., ему 31 год, он родом из Ингушетии. Мужчина занимался строительным бизнесом. Вскоре стало известно, что он пропал вместе со своим родственником, Магомедом М.

Квитка заявил, что "боевики жили рядом с нами, их целью был взрыв общественного спокойствия и нарушение мирной жизни горожан".

"Страшно представить, если бы экстремисты реализовали свои кровавые планы", - сказал политик.

контртеррористическая операция, КТО, ФСБ в Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

Квитка добавил, что один из преступников родился и вырос в Тюмени, затем попал под влияние экстремистов. По мнению политика, сегодня интернет – инструмент вербовки боевиков, там проще всего воздействовать на психику молодого человека, войти в доверие, не вызывая никаких подозрений.

"Родители должны быть максимально внимательны к своим детям, к их общению в соцсетях, чтобы предотвратить любую возможность пагубного контакта с экстремистами. В данной ситуации соцсети могли серьезно повлиять на исход событий", - отметил он, отметив и то, что на это обратил особое внимание губернатор Александр Моор.

*ИГИЛ (Исламское государство) — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

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Депутат Госдумы: цель действий боевиков ИГИЛ* в Тюмени - "взрыв общественного спокойствия"

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Теги: тюмень, террористы, боевики, кто, Александр Моор



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Ранее 15.04.2019 14:11 Мск В сети появились фотографии, предположительно, ликвидированных тюменских террористов

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