Сын Плющенко выиграл Кубок Плющенко. В призах также дочка Ротенберга

Шестилетний сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр стал победителем Кубка Плющенко, который проводится академией фигурного катания "Ангелы Плющенко".

"В Москве на катке "Южный лёд" состоялся третий Кубок Евгения Плющенко. В турнире приняли участие 150 фигуристов из разных городов России. В соревнованиях мальчиков с 3-м юношеским разрядом победил шестилетний Александр Плющенко. В соревнованиях девочек в категории "Юный фигурист 2013 года рождения" не было равных Арине Ротенберг, дочери бизнесмена и спортивного функционера Романа Ротенберга, который присутствовал на турнире и поддерживал её у бортика", - сообщает ресурс "Чемпионат.com".

О победе сына Евгений написал и на своей странице в Instagram: "Обещал-выполнил! Горжусь моим маленьким Чемпионом! Соревновался весь сезон со старшими и сильными спортсменами и в конце сезона победил! Теперь много целей и задач в следующем сезоне - защитить 2 юношеский разряд в 6 лет. Поставить новую программу "Танго Аморе", выучить все двойные прыжки! Поздравляю весь тренерский состав победой! Теперь только вперёд! К новым победам".

В комментариях много поздравляющих, все отмечают трудолюбие маленького Плющенко, тем не менее, есть и вопросы. "На счёт защиты разряда в 6 лет в Москве уже никого не удивишь, а уж с условиями Саши тем более. Мальчишка хороший, но на него навесили столько "должен",а он никому ничего не должен! Но это пусть родители решают. И вот никого не смутило, почему на этом кубке с такой отличной мотивацией в виде денежного гранда не было детей из ЦСКА, Хрустального и других сильных спортшкол Москвы? И да, я действительно буду рада видеть Сашу среди топовых спортсменов мира во взрослом возрасте! Но помните, что есть огромное количество классных детей, которые пашут в других условиях и показывают достойные результаты!" – пишет пользователь с ником tupolevalena.

"В цска дети в 6-7 катаются и посильнее. И странно что их не было... Сашка трудяга это видно, успехов ему, он отличный парень, но на него сверху «сидит» великий папа и великая Мама... папа то действительно талантище, а вот в Сашке не видим мы уникальности. Есть труд, есть дисциплина, есть успехи, но папы нет...

Вопрос, откуда такое стремление именно в спорт фигуристов. Может он зажжется от чего то совсем иного. С вашими возможностями, да что угодно можно попробовать. Простите не хотела обидеть!" – пишет _natali_kirillova.