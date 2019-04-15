СМИ: Ассанж нужен Трампу для разоблачения украинского вмешательства на стороне Клинтон

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован, чтобы обнародовать важную информацию для президента США Дональда Трампа, которая касается того, как Украина вмешивалась в избирательную кампанию на стороне Хиллари Клинтон в 2016 году. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на Washington Examiner.

СМИ отмечают, что в марте Эквадор получил многомиллиардный кредит МВФ, что может указывать на сделку в обмен на выдачу Ассанжа. Советник президента США по кибербезопасности и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил Washington Examiner, что Ассанж может рассказать о вмешательстве Украины в американские выборы.

"Следите за Украиной", - сказал Джулиани.

Также он считает, что Ассанж может "показать, кто выдумал лживую историю, что Трамп вступил в сговор с Россией".

Напомним, через WikiLeaks публиковались письма со взломанного сервера Демократической партии США с перепиской Клинтон и главой ее предвыборного штаба Джона Подесты. В них Украина упоминалась более ста раз. И Трамп может раскрутить историю о связях штаба Клинтон с украинским олигархом Виктором Пинчуком и вмешательстве украинских властей в избирательную кампанию на стороне Клинтон.

Правда, Трамп публично отрекся от вмешательства в дело Ассанжа. Однако в 2017 году он обвинил Украину во вмешательстве в выборы.