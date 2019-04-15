Собянина бы не наградили: тюменские депутаты ужесточат процедуру выдачи грамот и почетных званий

Тюменские городские депутаты решили серьезно пересмотреть положения, которые регламентируют поощрения думы, главы города, а также регламент процедуры присвоения звания "Почетного гражданина города Тюмени".

Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующие поправки уже поступили в стены муниципального парламента. В части присвоения звания почетного гражданина города теперь вводится ценз и ряд фильтров. Так, регалию, если документ примут, можно будет присвоить гражданину только в том случае, если он постоянно проживал и работал в Тюмени не менее 25 лет. Так, например, если бы это положение действовало бы с самого начала, то мэр Москвы Сергей Собянин уже не смог бы стать почетным гражданином Тюмени, даже несмотря на то, что был губернатором Тюменской области, так как основная трудовая деятельность началась в соседней Югре.

В положении убрана и обезличена формулировка про "общественное признание жителями города Тюмени выдающихся заслуг предполагает широкую общественную известность личности кандидата, результатов его деятельности и высокую оценку значимости его заслуг перед жителями города Тюмени". Вместо этого теперь предложен другой, более бюрократический и сухой текст, в котором упор делается на "выдающиеся заслуги перед городом в социально-экономической, административно-политической" и иной деятельности.

Также почетное звание нельзя будет присвоить действующим чиновникам и депутатам. Ранее чиновники и сенаторы получали такое звание. Например, спикер социального комиссии думы, экс-сенатор Степан Киричук.

Но это еще не все. Новая редакция положения при этом будет предусматривать и процедуру лишения звания. Основаниями могут явиться фальсификации и подлог документов при подаче в комиссию, а также уголовное преследование.

Примечательно, что изменения коснулись и других поощрений. Количество грамот и благодарственных писем думы и главы города теперь будут строго лимитировано: от 10 до 15 штук в год от субъектов ходатайств в год в зависимости от награды. Кроме этого, кандидат на награждение должен предоставлять не краткую биографию, а характеристику с места работы или своей деятельности, при этом иметь членство и трудовой стаж в данном коллективе не менее пяти лет.