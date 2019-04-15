Собянина бы не наградили: тюменские депутаты ужесточат процедуру выдачи грамот и почетных званий

15 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Тюменская область Уральский ФО

Собянина бы не наградили: тюменские депутаты ужесточат процедуру выдачи грамот и почетных званий

Тюменские городские депутаты решили серьезно пересмотреть положения, которые регламентируют поощрения думы, главы города, а также регламент процедуры присвоения звания "Почетного гражданина города Тюмени".

Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующие поправки уже поступили в стены муниципального парламента. В части присвоения звания почетного гражданина города теперь вводится ценз и ряд фильтров. Так, регалию, если документ примут, можно будет присвоить гражданину только в том случае, если он постоянно проживал и работал в Тюмени не менее 25 лет. Так, например, если бы это положение действовало бы с самого начала, то мэр Москвы Сергей Собянин уже не смог бы стать почетным гражданином Тюмени, даже несмотря на то, что был губернатором Тюменской области, так как основная трудовая деятельность началась в соседней Югре.

В положении убрана и обезличена формулировка про "общественное признание жителями города Тюмени выдающихся заслуг предполагает широкую общественную известность личности кандидата, результатов его деятельности и высокую оценку значимости его заслуг перед жителями города Тюмени". Вместо этого теперь предложен другой, более бюрократический и сухой текст, в котором упор делается на "выдающиеся заслуги перед городом в социально-экономической, административно-политической" и иной деятельности.

Также почетное звание нельзя будет присвоить действующим чиновникам и депутатам. Ранее чиновники и сенаторы получали такое звание. Например, спикер социального комиссии думы, экс-сенатор Степан Киричук.

Но это еще не все. Новая редакция положения при этом будет предусматривать и процедуру лишения звания. Основаниями могут явиться фальсификации и подлог документов при подаче в комиссию, а также уголовное преследование.

Примечательно, что изменения коснулись и других поощрений. Количество грамот и благодарственных писем думы и главы города теперь будут строго лимитировано: от 10 до 15 штук в год от субъектов ходатайств в год в зависимости от награды. Кроме этого, кандидат на награждение должен предоставлять не краткую биографию, а характеристику с места работы или своей деятельности, при этом иметь членство и трудовой стаж в данном коллективе не менее пяти лет.

Тюменская городская дума(2018)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Собянина бы не наградили: тюменские депутаты ужесточат процедуру выдачи грамот и почетных званий

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: грамота, тюменская городская дума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 48

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети