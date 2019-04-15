Челябинское УФАС проверит законность размещения пошлой рекламы кафе "Street Food" в ТРК "Родник"

После публикации Накануне.RU о пошлой рекламе кафе быстрого питания "Street Food", расположенного на 3 этаже в торговом центре "Родник", УФАС Челябинской области организовало проведение проверки.

"Будем проверять на предмет соответствия рекламному законодательству, устанавливать рекламодателя и рекламораспространителя", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Наталья Мартынюк.

Напомним, кафе в интернете опубликовало две картинки, на которых одна и та же девушка рекламирует акцию заведения. На одном изображении она собирается съесть фаст-фуд, надпись к этой картинке гласит: "Бери в рот за копейки". На втором изображении она пьет из трубочки газированный напиток, здесь написано: "Соси сколько хочешь".

Челябинцы в социальных сетях раскритиковали рекламу заведения, назвав ее пошлой, вызывающей, двусмысленной и непристойной.