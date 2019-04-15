Новые вагоны екатеринбургского метро вышли на линию. Проезд может подорожать уже весной

В Екатеринбурге приобретенные недавно новые вагоны метро приступили к работе. Торжественный пуск в эксплуатацию двух составов состоялся сегодня в электродепо "Калиновская", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, и ремонт состава, и покупка новых вагонов совпадет с подорожанием проезда, чтобы "горожане сразу увидели, на что эти деньги идут".

Напомним, что городской метрополитен реализует инвестпрограмму по модернизации подвижного состава, для чего власти хотят повысить стоимость проезда до 32 руб.

"Горожане за увеличенный тариф получают сразу подвижной состав", - сказал мэр.

Что касается сроков, то, по словам Высокинского, подорожание проезда на 4 руб. может произойти уже в ближайшее время - весной.

"Стоимость нового состава метрополитена - 240-250 млн руб. - это стоимость детского садика. Гарантия эксплуатации - 30 лет. Наши вагоны уже отходили свой 30-летний срок, и они сегодня идут на капитальный ремонт. Что позволяет продлить нам срок эксплуатации ещё на 15 лет. Стоит это порядка 100 млн руб., то есть примерно меньше половины стоимости нового состава", - пояснил Высокинский.

По его словам, в будущем часть составов пойдет на модернизацию, часть составов будет куплена новая.

Два новых состава, запущенных сегодня в эксплуатацию, выпустило подмосковное предприятие АО "Метровагонмаш" в 2019 году.