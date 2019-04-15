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Новые вагоны екатеринбургского метро вышли на линию. Проезд может подорожать уже весной

В Екатеринбурге приобретенные недавно новые вагоны метро приступили к работе. Торжественный пуск в эксплуатацию двух составов состоялся сегодня в электродепо "Калиновская", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, и ремонт состава, и покупка новых вагонов совпадет с подорожанием проезда, чтобы "горожане сразу увидели, на что эти деньги идут".

Новые вагоны екатеринбургского метрополитена(2019)|Фото: Накануне.RU

Новые вагоны екатеринбургского метрополитена(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что городской метрополитен реализует инвестпрограмму по модернизации подвижного состава, для чего власти хотят повысить стоимость проезда до 32 руб.

"Горожане за увеличенный тариф получают сразу подвижной состав", - сказал мэр.

Высокинский, новые вагоны екатеринбургского метрополитена(2019)|Фото: Накануне.RU

новые вагоны екатеринбургского метрополитена(2019)|Фото: Накануне.RU

Что касается сроков, то, по словам Высокинского, подорожание проезда на 4 руб. может произойти уже в ближайшее время - весной.

"Стоимость нового состава метрополитена - 240-250 млн руб. - это стоимость детского садика. Гарантия эксплуатации - 30 лет. Наши вагоны уже отходили свой 30-летний срок, и они сегодня идут на капитальный ремонт. Что позволяет продлить нам срок эксплуатации ещё на 15 лет. Стоит это порядка 100 млн руб., то есть примерно меньше половины стоимости нового состава", - пояснил Высокинский.

По его словам, в будущем часть составов пойдет на модернизацию, часть составов будет куплена новая.

Два новых состава, запущенных сегодня в эксплуатацию, выпустило подмосковное предприятие АО "Метровагонмаш" в 2019 году.

Новые вагоны екатеринбургского метрополитена(2019)|Фото: Накануне.RU

Новые вагоны екатеринбургского метрополитена(2019)|Фото: Накануне.RU

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Новые вагоны екатеринбургского метро вышли на линию. Проезд может подорожать уже весной

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Теги: метро, Александр Высокинский, проезд, стоимость, составы



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