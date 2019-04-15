Главный военный прокурор Украины бежал из страны, не дожидаясь поражения Порошенко, - журналист

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул страну, сообщил в Facebook журналист Василий Крутчак.

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Он написал, что Владимиру Зеленскому, который имеет наибольшие шансы стать президентом, и олигарху Игорю Коломойскому Матиос не нужен, "потому что предателей не покупают", а действующий президент Петр Порошенко "будет его догонять даже не из-за слива информации про Свинарчуков, а из-за видео с сыном", когда младшего сына олигарха сняли пьяным на видео.

Свинарчук - это первая фамилия бизнес-партнера Порошенко и экс-замглавы СНБО Олега Гладковского, уличенного в масштабных хищениях в "Укроборонпроме". Сообщалось, что якобы именно Матиос продал компромат на Гладковского

Юлии Тимошенко перед первым туром президентских выборов.

Отметим, что накануне в отставку подал замглавы администрации Порошенко Валерий Кондратюк. Он объяснил это разногласиями с Порошенко. "Он считает себя единоличным защитником страны", - сказал Кондратюк.

Как сообщало Накануне.RU, в январе глава администрации Порошенко Игорь Райнин заявил, что у того нет шансов остаться президентом.