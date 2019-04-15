15 Апреля 2019
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Совет по правам человека заступился за работников завода Ford Sollers во Всеволжске

Совет по правам человека при президенте РФ обратился в Правительство с просьбой поддержать работников завода Ford Sollers во Всеволжске в переговорах с будущим инвестором промышленной площадки. На заводе работает порядка 3 тыс. человек, при этом в регионе дефицит квалифицированных рабочих мест для автомобилестроителей. В СПЧ предложили привлечь профсоюзы в переговорный процесс по поводу дальнейшего использования площадей завода, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации Совета, власти Ленинградской области обсуждают с возможными инвесторами использование освобождающейся производственной площадки, речь идет и о сохранении сложившегося трудового коллектива.

"Совет считает, что участие представителей профсоюзов в переговорах и консультациях по поводу сохранения высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест работников является естественным и соответствующим законодательству РФ, поэтому просит Правительство содействовать их включению в рабочие и совещательные группы по данному вопросу", - говорится в заявлении СПЧ.

Напомним, в период частичного простоя завода, работникам предлагали трудоустроиться в "Ленту", на рынке труда региона нет вакансий со схожими условиями. Трудоустройство рабочих завода на предприятии нового инвестора могло бы быть выходом из ситуации, рассказал Накануне.RU руководитель профсоюзной организации "Форд" Михаил Сергеев. Однако сейчас первоочередная задача работников - добиться приемлемых условий программы добровольного увольнения. Напомним, руководители Ford Sollers предложили сотрудникам от 5,5 до 12 месячных окладов, но профсоюз настаивает на выплате двух годовых окладов, как это определено подобной процедурой в других странах. Срок подписания договора ПДУ - 22 апреля, но переговорный процесс стоит на месте.

"Завтра в очередной раз состоится встреча с администрацией завода, но переговоров как не было, так и нет. Европейское подразделение в ответ на наше обращение сказало, что денег выделено достаточно для того, чтобы условия нашего сокращения были не хуже, чем в Германии. Вмешиваться в ситуацию внутри России они не намерены. "Итальянская забастовка" идет вяло, потому что состояние у людей подавленное, они не хотят потерять часть денег из-за штрафов", - рассказал Сергеев.

Напомним, на расчеты с сотрудниками завода и поставщиками российских заводов Ford выделил $200 млн. Работники заявляют, что большая часть средств направлена на выплаты топ-менеджерам.

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Совет по правам человека заступился за работников завода Ford Sollers во Всеволжске

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Теги: Ford Sollers, Форд, Всеволожский завод, профсоюз Форд, Ford Sollers, Ford Europe, закрытие заводов



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