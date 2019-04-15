Тюменская гордума решила усилить свои полномочия

Тюменская городская дума планирует наделить себя "контрольной деятельностью". Соответствующая статья может появиться в регламенте муниципального парламента уже на следующем заседании.

Как передает корреспондент Накануне.RU, полномочия расширят, добавив новую статью за номером 67.1, которая и наделит депутатов контролирующими функциями, которые могут быть отнесены к компетенциям нормотворческого органа.

Предлагается, что вопросы, взятые на контроль, будут выносится на рассмотрение во время заседаний думы для принятия коллегиального решения.

Согласно поправкам, информацию и документы народные избранники должны будут подавать за календарный месяц, при этом вопрос предварительно должен будет проходить через профильную комиссию, а также иметь экспертизу, выданную в правовом отделе.