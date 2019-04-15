Из тюменской гордумы "выгонят" представителя областного парламента

Депутаты Тюменской городской думы хотят лишить представителей "старших товарищей" кресла в зале заседаний.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на рассмотрение профильного комитета внесены поправки в действующий регламент, которые предусматривают "исключение из перечня субъектов, которым отводятся специальные места в зале заседаний – представителя Тюменской областной думы".

Как говорится в пояснительной записке, изменения "исходят из сложившейся практики".

Отметим, что на заседаниях муниципальной думы всегда присутствует глава города, городские чиновники, а также представители прокуратуры и МВД, однако в последние годы кресло представителя областного парламента, как правило, пустовало.