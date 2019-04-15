Больше всего двукратный рост безработицы ударит по молодым специалистам и предпенсионерам

Коммунисты "тюменской матрёшки" полагают, что двукратный рост безработицы к 2024 г. больше всего ударит по молодым людям, которым после вуза и так тяжело найти работу, а также люди предпенсионного возраста, которые как специалисты мало кому нужны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, к 2024 г. численность безработных в России может увеличиться до 7,7–7,8 млн человек и составить 9,6–9,7% от численности рабочей силы, тогда как в 2018 г. уровень безработицы в России составил 4,9%. Повышение пенсионного возраста вызовет увеличение численности населения в трудоспособном возрасте по среднему варианту примерно на 9 млн человек в 2023–2024 гг. Рост численности рабочей силы будет опережать рост числа рабочих мест, так как при сохранении параметров роста ВВП, производительности труда, спрос экономики на рабочую силу в целом изменится незначительно.

Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева в беседе с Накануне.RU напомнила, что сегодня пенсионеру трудно найти работу, несмотря на то, что есть специальные курсы переобучения.

"Курсы переобучения ничего не дали. Также "снимают" с работы инвалидов. Недавно я решала проблему 28-летнего молодого человека. У него – третья группа инвалидности, ему по квоте дали работу. Позже ему инвалидность убрали. Из-за того, что у него есть отклонения, на работе его держать не стали, сказали писать "по собственному", а то уволят как не соответствующего занимаемой должности", - заявила Казанцева.

Проблем в отрасли много, в частности, они есть из-за того, что с каждым годом будет расти число людей предпенсионного возраста.

"Недавно я была на круглом столе, который проводил департамент труда и занятости. Там речь шла о занятости населения, росте производительности труда – майских указах президента. Чиновники заявили, что они будут выполнены, но я сомневаюсь в этом. Говоря о производительности, имели в виду маленькие предприятия, где работает 40-50 человек. В небольшой компании вряд ли что-то автоматизируешь, иными словами, поднять производительность там трудно", – резюмировала Казанцева.

Её коллега из ямальского парламента, персек окружкома КПРФ Елена Кукушкина полагает, что рост числа безработных – очевидное следствие "реформы".

"Новые рабочие места никто не создаёт, и вряд ли будет. Идёт оптимизация, в частности, предприятий бюджетной сферы. Из-за роста пенсионного возраста без работы будет молодёжь, только что закончившая вуз, и люди предпенсионного возраста, в которых надо вкладывать. Когда "реформу" проводили, мы говорили о том, что число безработных вырастет", - заявила Накануне.RU депутат.