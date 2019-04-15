"Следование интересам Америки". Эксперт оценил проект завода "Русала" в США

Новый проект завода "Русала" в США - логичный с точки зрения американского бизнеса шаг. И после того, как США фактически отобрали управление "Русалом" себе, следующим может стать любой завод любого олигарха, рассказал корреспонденту Накануне.RU экономист Михаил Делягин.

Накануне стало известно, что компания UC Rusal совместно с американской Braidy Industries будут строить в штате Кентукки завод по производству алюминиевого проката для местной автомобильной промышленности. Ранее этот проект оценивался почти в 1,7 млрд долларов, предполагалось, что Русал от этого получит 40%.

Фактически отдав управление компанией в руки американских управленцев, Дерипаска уже не сможет вернуть контроль. Не смогут его вернуть и российские власти, уверен экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, о чем рассказал Накануне.RU.

"Они работают на американском рынке – это логично с точки зрения бизнеса, потому что американское регулирование направлено на развитие американской экономики, а российское регулирование направлено на уничтожение российской экономики. (Вернуть компанию себе) можно, но для этого сначала нужно сделать так, чтобы российская власть начала служить России, а не Америке", – сказал эксперт, добавив, что это уже политический вопрос.

После Дерипаски и Русала США могут "отобрать" заводы и предприятия США у любого олигарха по такой же схеме – вопрос только в том, кто им больше понадобится, уверен Михаил Делягин:

"Кто им больше нравится в российской экономике, тот и будет следующим. При нынешнем российском руководстве, при российской внешней политике, производящей впечатление похоронной конторы, это может произойти с кем угодно".