Перспективы развития Воронежского государственного природного биосферного заповедника Александр Гусев обсудил с руководителем заказника

Сегодня губернатор Александр Гусев встретился с директором Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова Анатолием Тарасовым. На встрече обсуждались вопросы состояния и перспектив развития природного комплекса заповедника, передает корреспондент Накануне.RU.

Один из вопросов, который был рассмотрен на встрече, касался развития популяции европейского благородного оленя. Сегодня в заповеднике и примыкающем к нему заказнике обитает более 100 особей этого животного, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Анатолий Тарасов также доложил главе региона о задачах по дальнейшему сохранению и развитию одного из старейших заповедников России. В планах у заповедника развитие Большой экологической тропы, продолжение просветительской работы в образовательных учреждениях, осуществление охраны природных территорий для сохранения биологического разнообразия.

В завершение встречи губернатор поздравил Анатолия Тарасова с прошедшим юбилеем и вручил ему почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм».