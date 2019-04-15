15 Апреля 2019
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Политика Воронежская область

Перспективы развития Воронежского государственного природного биосферного заповедника Александр Гусев обсудил с руководителем заказника

Сегодня губернатор Александр Гусев встретился с директором Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова Анатолием Тарасовым. На встрече обсуждались вопросы состояния и перспектив развития природного комплекса заповедника, передает корреспондент Накануне.RU.

Один из вопросов, который был рассмотрен на встрече, касался развития популяции европейского благородного оленя. Сегодня в заповеднике и примыкающем к нему заказнике обитает более 100 особей этого животного, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

александр гусев, анатолий тарасов(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Анатолий Тарасов также доложил главе региона о задачах по дальнейшему сохранению и развитию одного из старейших заповедников России. В планах у заповедника развитие Большой экологической тропы, продолжение просветительской работы в образовательных учреждениях, осуществление охраны природных территорий для сохранения биологического разнообразия.

В завершение встречи губернатор поздравил Анатолия Тарасова с прошедшим юбилеем и вручил ему почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм».

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Перспективы развития Воронежского государственного природного биосферного заповедника Александр Гусев обсудил с руководителем заказника

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Теги: алексндр гусев, тарасов, воронежский государственный природный биосферный заповедник



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