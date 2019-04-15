15 Апреля 2019
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Общество Курганская область

Курганская область получит четверть миллиарда рублей на благоустройство дворов

Зауралье получит 255 млн руб. на благоустройство 30 дворов и 80 общественных территорий. Финансирование пройдет в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Деньги поступят из федерального и областного бюджетов.

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков отметил, что в этом деле должен быть единый подход.

"Нужно, чтобы люди вне зависимости от места проживания, района, города, получали одинаковое качество благоустройства", - отметил глава региона.

Принимать работы строителей будут обычные граждане, общественники, члены ОНФ.

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Курганская область получит четверть миллиарда рублей на благоустройство дворов

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Теги: благоустройство, дворы, Зауралье



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