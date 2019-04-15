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По делу "Седьмой студии" назначена новая экспертиза

Назначена новая экспертиза в рамках дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников.

Решение принял Мещанский суд Москвы, согласившись с доводами защиты. Рассмотрение дела отложено на два месяца – до 17 июня, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения для Серебренникова, режиссер был отпущен с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Кроме того, дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой было возвращено в Генпрокуратуру. Суд счел, что обвинительное заключение в отношении Масляевой не конкретизировано, также ей неизвестно, кто совершил хищение денег.

Mash отмечал, что дело "Седьмой Студии" разваливается в суде. Возврат дела в прокуратуру произошел после громких признательных показаний Масляевой, в ходе которых она полностью признала свою вину и указала на вину режиссера Кирилла Серебренникова в хищении 133 млн рублей.

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По делу "Седьмой студии" назначена новая экспертиза

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Теги: седьмая студия, кирилл серебренников



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