15 Апреля 2019
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ВЦИОМ: Почти половина россиян работает не по специальности

Четверть россиян никогда не работали по специальности. Такие данные содержатся в новом опросе ВЦИОМ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

"28% россиян никогда не работали по специальности, причем среди людей со средним образованием эта доля составляет 36%", - говорится в сообщении.

Более 5 лет по специальности работали 48% наших сограждан, еще 16% работали от года до пяти лет, а 6% - менее одного года.

Каждый второй опрошенный (51%), в основном люди с высшим образованием (58%), все же работают по специальности, которую получали. Напротив, 47% россиян не работают по специальности. Представители этой категории граждан отмечают, что они не могут устроиться на работу по специальности (таких 30%), предпочитают более высокую зарплату в другой сфере (24%), а также находят себя на другом поприще (20%).  ВЦИОМ также выяснил, что 29% респондентов не получали никакие знания и навыки для работы в текущей сфере деятельности.

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ВЦИОМ: Почти половина россиян работает не по специальности

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Теги: ВЦИОМ, опрос, специальность, работа



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