В Екатеринбурге эвакуировали учеников школы №119 из-за сообщения о минировании здания

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали учащихся школы №119. Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования города, в течение пяти минут из школы вывели 568 детей и 32 сотрудников.

"Поступил сигнал о минировании здания. В течение пяти минут из школы вывели 568 детей и 32 сотрудников. Они были эвакуированы в центр "Стрела". Родителей оповестили, также сегодня не будут обучаться дети во вторую смену", - добавили в департаменте.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, что в минувшие выходные Екатеринбург накрыла волна новых "минирований" - 13 апреля сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей и персонал сразу нескольких торговых центров уральской столицы: "Радуга Парк", "Глобус", "Карнавал", "Белка Маркет", "Дирижабль", "Буревестник", "Гринвич".