15 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге эвакуировали учеников школы №119 из-за сообщения о минировании здания

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали учащихся школы №119. Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования города, в течение пяти минут из школы вывели 568 детей и 32 сотрудников.

"Поступил сигнал о минировании здания. В течение пяти минут из школы вывели 568 детей и 32 сотрудников. Они были эвакуированы в центр "Стрела". Родителей оповестили, также сегодня не будут обучаться дети во вторую смену", - добавили в департаменте.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, что в минувшие выходные Екатеринбург накрыла волна новых "минирований" - 13 апреля сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей и персонал сразу нескольких торговых центров уральской столицы: "Радуга Парк", "Глобус", "Карнавал", "Белка Маркет", "Дирижабль", "Буревестник", "Гринвич".

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В Екатеринбурге эвакуировали учеников школы №119 из-за сообщения о минировании здания

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Теги: екатеринбург, минирование, школа, мвд, эвакуация



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Ранее 13.04.2019 10:19 Мск В Екатеринбурге - новая волна "минирований": эвакуированы несколько торговых центров

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