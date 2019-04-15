15 Апреля 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО

Бывший губернатор Ямала после перехода в Минприроды повысил свой доход почти в два раза

Бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин задекларировал за 2018 г. доход в размере 47,5 млн руб. Его заработок в сравнении с 2017-м г. увеличился почти в два раза, передает корреспондент Накануне.RU.

У министра по-прежнему нет имущества в собственности, у него и его жены в пользовании находятся две квартиры, одна из которых - в Салехарде. Супруга владеет квартирой, площадью 51,1 кв. м. и автомобилем "Лендровер Рейндж Ровер Спорт".

Напомним, в 2017 г., работаю на посту губернатора Ямала, Дмитрий Кобылкин заработал 23,6 млн руб.

Доход супруги Дмитрия Кобылкина за 2018 г. составил 7,2 млн руб., в 2017-м она задекларировала 185,3 тыс. руб. Вероятно, доход она получила от продажи земельного участка для садоводства - его не стало в списке имущества.

Напомним, самым богатым чиновником Правительства РФ стал вице-премьер Юрий Трутнев с доходом в 538 млн руб.

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Бывший губернатор Ямала после перехода в Минприроды повысил свой доход почти в два раза

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Теги: Дмитрий Кобылкин, Минприроды, сведения о доходах



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