Институт мозга вместо лечебного корпуса получил небезопасный объект: ФАНО не справилось с инвестициями

Институт мозга человека имени Бехтеревой вместо нового лечебного корпуса получил небезопасный для эксплуатации объект. Счетная палата РФ (СП РФ) заявила о многочисленных нарушениях Федерального агентства научных организаций (ФАНО), в ведении которого находится институт, при реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Подкачала и дирекция единого заказчика (ДЕЗ) по строительству и ремонту, которая из 23 запланированных проектов выполнила только один, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СП РФ.

Институт мозга человека и дирекция единого заказчика до 2018 г. исполняли полномочия госзаказчика по объектам капитального строительства. С 2014 г. структуры получили из бюджета 5,5 млрд руб. на закупку работ и медоборудования для института, но не сумели грамотно ими распорядиться, рассказали в СП.

"Общий объем нарушений составил около 2,8 млрд руб. При этом нарушения были выявлены на всех этапах закупки: от ее планирования до исполнения государственных контрактов", - сообщил аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров.

Учреждения допускали нарушения при обосновании начальной максимальной цены контрактов, изменяли существенные условия контрактов, принимали и оплачивали работы, не соответствующие условиям контрактов, а также невыполненные работы.

"При этом отдельные работы, влияющие на безопасность и надежность объекта, были выполнены с нарушением строительных норм, правил и технических регламентов", - отметил Максим Рохмистров.

В результате институт с 2016 г. так и не смог ввести лечебный корпус, при этом получил небезопасный для эксплуатации объект. Закупленное высокотехнологичное оборудование для медицинских целей не используется, гарантийные сроки на него истекли еще в том году.

Дирекция единого заказчика за четыре года ввела в эксплуатацию всего один объект из 23 запланированных. При этом организация приняла работы и техоборудование, не соответствующие проектно-сметной документации, на сумму около 120 млн руб.

Министерство науки и высшего образования, к которому перешли функции упраздненного ФАНО, и ДЕЗ проблемы признали и пообещали разобраться.

Напомним, прошлой весной функции ФАНО перешли к Министерству науки и высшего образования, которое возглавил глава агентства Михаил Котюков.