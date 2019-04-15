Корабли ЧФ следят за вошедшим в Черное море эсминцем США

Российские корабли наблюдают за эсминцем ВМФ США "Росс", вошедшим в акваторию Черного моря 14 апреля.

По данным Минобороны РФ, "Росс" взяли под постоянный контроль береговые радиотехнические средства флота.

Кроме того, за действиями корабля следят патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс", передает "Интерфакс".

В конце марта в Черное море направились три корабля НАТО: эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский - "Санта Мария".

В Крыму после этого предложили пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю. Конвенция Монтре о статусе проливов от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, военные суда нечерноморских государств могут находиться в Черном море не более 21 дня.