В Надыме произошла массовая драка

В Надыме произошла массовая драка, в её причинах разбирается полиция, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видео опубликовано в соцсетях. Дата на нём – 18 марта, однако в комментариях говорится, что речь идёт о 13 апреля. На кадрах видно, как в одном из дворов останавливается машина, из неё выходит человек и начинает избивать другого. Вскоре побоище становится массовым, а нападавший бьёт уже упавшего на землю и не сопротивлявшегося оппонента. Комментаторы устроили бурное обсуждение ролика. Кто-то нашёл в драке основание для возбуждения уголовного дела, кто-то полагает, что просто состоялся мужской разговор.

В пресс-службе окружного управления МВД Накануне.RU сообщили, что проверяют обстоятельства драки, назначены необходимые экспертизы.