15 Апреля 2019
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В Тюменской области и на Ямале отключили аналоговое ТВ: "цифрой" охвачены более 97% населения

Для жителей 20 регионов России, в том числе Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, с сегодняшнего дня завершилась эпоха аналогового телевидения, передает корреспондент Накануне.RU.

Теперь тюменцам и ямальцам доступны 20 бесплатных ТВ-каналов в высоком качестве: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ", а также три радиоканала.

Директор департамента государственной политики в области СМИ Екатерина Ларина отметила высокую степень готовности в переходе к "цифре". На особом счету, по словам чиновницы, Тюменская область.

"Мы давно наблюдали здесь активную вовлеченную работу и местных органов власти, и региональных, и муниципальных - это было очень отрадно. Одно из ноу-хау Тюменской области - привлечение в качестве волонтеров людей пожилого возраста, так называемых "серебряных" волонтеров", - подчеркнула Екатерина Ларина.

Основной целью работы "серебряных" волонтеров было информирование населения Тюменской области, в первую очередь, жителей отдаленных населенных пунктов, о переходе на цифровое телевидение, о том, как подключить цифровую приставку и получить единовременную помощь.

Также получить консультацию по вопросам перехода на цифровое ТВ в Тюменской области жители могут с помощью регионального контакт-центра. Обращения от жителей региона он начал принимать с 13 февраля. За последние две недели среднее количество звонков в день возросло с 250 до 600.

Самым популярным вопросом, интересующим тюменцев, стал вопрос вызова волонтеров для настройки цифровой приставки.

Екатерина Ларина отметила, что во многих странах власти отключали аналог сразу после запуска "цифры", в то время как в России, понимая значимость процесса был продлен период параллельного цифрового и аналогового вещания. По словам Екатерины Лариной, полный переход на "цифру" открывает новые возможности.

"Хочется, чтобы люди быстрее оценили это", - резюмировала она.

телевидение, цифровое, аналоговое(2018)|Фото: cableman.info

В настоящий момент "оценить" смогут более 97% жителей двух регионов – такой процент жителей попадает в зону охвата цифровым телевидением.

На Ямале, для того, чтобы телеканалы принимали "цифру" установили 29 станций РТРС. Цифровым вещанием охвачено 42 населенных пункта. В маленьких поселках, не попавших в зону охвата, будет устанавливаться спутниковое ТВ.

"Если граждане вот этих населенных пунктов, которые не попали в зону охвата, сделают коллективную заявку, тогда по льготной цене им будет осуществлена доставка и установка самого спутникового терминала", - сообщил директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Кирилл Албычев.

Для малоимущих семей в автономном округе куплены телеприставки, при необходимости им предоставят комплекты спутникового ТВ. На эти цели из бюджета предусмотрено свыше 20,4 млн руб. Тем, кто не смог справиться с настройкой телевизора или цифровой приставки, помогают волонтеры.

При этом, пока в регионе не отключают местные муниципальные каналы. Они по-прежнему будут выходить в эфир, сообщил первый заместитель директора департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа Павел Космовский.

По его словам, в соответствии с решением государственной комиссии по распределению радиочастот Российской Федерации сохраняется аналоговое вещание для региональных и муниципальных телерадиокомпаний до конца 2020 года как минимум.

Напомним, во вторую волну регионов, в которых началась "цифровая эпоха" вошли Москва и Подмосковье, Мордовия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чувашия, Ставрополье, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская, Тюменская области.

Третья волна перехода на "цифру" начнётся 3 июня и затронет Санкт-Петербург, ХМАО, Севастополь, Крым, Приморье, Чукотку, Камчатку и Северную Осетию.

Первая волна стартовала 11 февраля и затронула семь регионов.

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В Тюменской области и на Ямале отключили аналоговое ТВ: "цифрой" охвачены более 97% населения

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Теги: цифровое тв, аналоговое тв, отключение, телевидение, канал, цифра, Тюменская область, Ямал



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Ранее 15.04.2019 05:55 Мск В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание

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