15 Апреля 2019
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Политика Челябинская область

Навстречу выборам: "единороссы" отчитались о поданных заявках на участие в праймериз

Южноуральские "единороссы" подвели итоги и обсудили проведение предварительного голосования (праймериз) на предстоящие в сентябре муниципальные выборы, на них будет распределено 487 депутатских мандатов. На сегодняшний день желание пройти процедуру праймериз и затем выходить на выборы от "ЕР" изъявили желание 359 человек в Челябинской области, 212 собираются идти на выборы в Челябинске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Итоги праймериз, на который сейчас активно заявляются кандидаты, включая беспартийных, собираются подвести в Челябинской области 26 мая. В регионе "единороссы" используют две модели для отбора претендентов в ходе предварительного голосования – одна действует для кандидатов, которые собираются избираться в населенных пунктах с числом избирателей до 10 тыс. человек, другая – с количеством выше указанной цифры.

праймериз, Единая Россия,(2019)|Фото: Накануне.RU

Как уточнил секретарь регионального отделения "ЕР" Владимир Мякуш, сегодня заявки получены от 259 кандидатов, в Челябинске наиболее активны претенденты на мандаты в Советском (39 заявок), Металлургическом (38 заявок), Центральном (44) районах. Мякуш заметил, что определены модераторы праймериз для каждого из муниципальных районов, кое-где уже даже начались дебаты кандидатов.

Следует напомнить, что от Москвы предстоящие выборы в регионе курирует депутат Госдумы Владимир Бурматов, которому еще прежде, до мартовской отставки экс-губернатора Бориса Дубровского вроде бы отдавали даже и губернаторскую кампанию. Однако с приходом врио губернатора Алексея Текслера, заявившего о желании баллотироваться в сентябре как самовыдвиженец, ситуация радикально изменилась и "единороссы" фактически отстранены от губернаторской кампании. Кто именно будет её проводить, пока официально никем не озвучивалось. Но ими точно не будут ни Бурматов, ни тем более местные "единороссы".
Кстати, сам Текслер на недавней пресс-конференции выразил удивление моделью проведения челябинских муниципальных выборов по двухглавой схеме.

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Навстречу выборам: "единороссы" отчитались о поданных заявках на участие в праймериз

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Теги: Алексей Текслер, Владимир Мякуш, Владимир Бурматов, праймериз, выборы,



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