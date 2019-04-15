В Зауралье построят пять новых онкологических центров в районах региона

В районах Курганской области в скором времени появятся пять новых современных центров амбулаторной онкологической помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Их построят в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2018-2024 годы". Об этом в минувшую пятницу сообщил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин. По его словам, появление таких учреждений повысит уровень диагностики онкозаболеваний на ранних стадиях до 63%.

По словам руководителя департамента здравоохранения Курганской области Ларисы Кокориной, такие центры возведут в Кургане и Шадринске.

"Также будут созданы условия для проведения химиотерапии в четырех центральных районных больницах, имеющих лицензию по онкологическому профилю. Это в Мишкинской, Макушинской, Куртамышской и Каргапольской больницах", - отметила Кокорина.

Общая сумма финансирования регионального проекта до 2024 года составит более 10,8 млрд руб.