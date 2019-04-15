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Политика За рубежом

Ассанжа обвинили в попытках шпионажа за другими странами из эквадорского посольства

Эквадорский президент Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне в качестве центра для шпионажа за другими странами.

В интервью газете The Guardian он отметил, что с разрешения предыдущего эквадорского правительства Ассанжу "была предоставлена возможность для вмешательства в процессы других стран".

Напомним, интернет-журналист был арестован полицией Лондона 11 апреля в эквадорском посольстве. По данным Regnum, 47-летнего основателя WikiLeaks отправили в тюрьму особо строгого режима Belmarsh, известную как "британская Гуантанамо".

Джулиан Ассанж обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии. С 2012 г. скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, после того, как американские власти присвоили ему статус "врага государства" из-за утечки секретных материалов ВВС США.

Морено сообщил, что получил от Великобритании письменные гарантии относительно того, что Ассанжа не отправят в страну, где ему может грозить смертная казнь.

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Ассанжа обвинили в попытках шпионажа за другими странами из эквадорского посольства

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Теги: джулиан ассанж, эквадор, посольство



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