В Донецке будет открыт мемориал Захарченко

В центре Донецка будет открыт мемориальный комплекс, посвященный первому главе ДНР Александру Захарченко, сообщает пресс-служба администрации нынешнего главы республики Дениса Пушилина.

Жители приглашены к голосованию по выбору проекта на специальном сайте. Всего предложено пять вариантов комплекса. В настоящее время с большим отрывом лидирует композиция, символизирующая подвиг Захарченко и напоминающая о его мученической кончине. Слева будет расположен памятник шагающего Захарченко, за спиной которого изображены силуэты людей, символизирующих народ Донбасса, а справа - бронзовая статуя Архангела Михаила и изображение взрыва, в результате которого погиб Захарченко. За спиной Архангела располагаются лики святых. Все это символ того, что Захарченко был взят на небо.

Данный вариант набирает 54% голосов, т.е. больше всех остальных вместе взятых. Уже проголосовали почти 10 тыс. человек. Голосование продлится до 30 апреля.