В Донецке будет открыт мемориал Захарченко

15 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В бывшем СССР ДНР и ЛНР

В Донецке будет открыт мемориал Захарченко

В центре Донецка будет открыт мемориальный комплекс, посвященный первому главе ДНР Александру Захарченко, сообщает пресс-служба администрации нынешнего главы республики Дениса Пушилина.
Читайте также:

Жители приглашены к голосованию по выбору проекта на специальном сайте. Всего предложено пять вариантов комплекса. В настоящее время с большим отрывом лидирует композиция, символизирующая подвиг Захарченко и напоминающая о его мученической кончине. Слева будет расположен памятник шагающего Захарченко, за спиной которого изображены силуэты людей, символизирующих народ Донбасса, а справа - бронзовая статуя Архангела Михаила и изображение взрыва, в результате которого погиб Захарченко. За спиной Архангела располагаются лики святых. Все это символ того, что Захарченко был взят на небо.

Данный вариант набирает 54% голосов, т.е. больше всех остальных вместе взятых. Уже проголосовали почти 10 тыс. человек. Голосование продлится до 30 апреля.

проект мемориала Александра Захарченко, Донецк, ДНР(2019)|Фото: zakharchenko.dnronline.su

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Донецке будет открыт мемориал Захарченко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДНР, Александр Захарченко, мемориал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 33

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети