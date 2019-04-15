Бывший директор "Уральских пельменей" снова будет судиться с командой

15 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Свердловская область Уральский ФО В России

Бывший директор "Уральских пельменей" снова будет судиться с командой

Компания "Фест хэнд медиа" бывшего директора "Уральских пельменей" Сергея Нетиевского подала жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение назначено на 14.30 29 мая 2019 года.

Апелляция подана на решение Арбитражного суда Москвы от 10 марта 2019. Суд в тот день отказал Нетиевскому в удовлетворении иска.

Экс-менеджер команды судится с коллективом из-за стоимости примерно 70 видеозаписей юмористических программ "Уральских пельменей", которые были предоставлены для проката телеканалу СТС. Суд отказался считать договор заключенным на заведомо и значительно невыгодных условиях, не углядел московский арбитраж и наличие обстоятельств, которые бы свидетельствовали о сговоре.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший директор "Уральских пельменей" снова будет судиться с командой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: уральские пельмени, сергей нетиевский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.12.2018 12:38 Мск У экс-директора "Уральских пельменей" в центре Москвы украли ноутбук из автомобиля
Ранее 26.11.2018 14:07 Мск Нетиевский в очередной раз выиграл суд у "Уральских пельменей"
Ранее 09.11.2018 09:09 Мск Нетиевский раскрыл подробности конфликта с артистами шоу "Уральские пельмени"
Ранее 06.11.2018 16:33 Мск Уголовное дело экс-директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского прекращено
Ранее 30.03.2018 12:35 Мск Генпрокуратура заинтересовалась уголовным делом экс-директора "Уральских пельменей"
Ранее 29.03.2018 21:19 Мск На экс-директора "Уральских пельменей" возбуждена уголовка
Ранее 01.03.2018 07:57 Мск "Единогласно": Андрей Рожков ушёл с поста директора "Уральских пельменей"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 33

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети