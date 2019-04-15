Бывший директор "Уральских пельменей" снова будет судиться с командой

Компания "Фест хэнд медиа" бывшего директора "Уральских пельменей" Сергея Нетиевского подала жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение назначено на 14.30 29 мая 2019 года.

Апелляция подана на решение Арбитражного суда Москвы от 10 марта 2019. Суд в тот день отказал Нетиевскому в удовлетворении иска.

Экс-менеджер команды судится с коллективом из-за стоимости примерно 70 видеозаписей юмористических программ "Уральских пельменей", которые были предоставлены для проката телеканалу СТС. Суд отказался считать договор заключенным на заведомо и значительно невыгодных условиях, не углядел московский арбитраж и наличие обстоятельств, которые бы свидетельствовали о сговоре.