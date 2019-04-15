На Канонерском острове в Петербурге ликвидировали пожар на судне

В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар на судне на Канонерском острове, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 07.56. "Горело судно размером 10х20 кв.м. и две бытовки размером 3х8 кв.м. на общей площади 200 кв.м.", - говорится в сообщении.

В 9 утра спасатели ликвидировали пожар.

"Сведения о пострадавших не поступали", - добавили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 8 единиц техники и 32 человека личного состава.