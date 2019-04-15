15 Апреля 2019
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Экс-губернатор Оренбургской области стал советником гендиректора УГМК

Экс-губернатор Оренбургской области Юрий Берг назначен советником генерального директора ООО "УГМК-Холдинг" Андрея Козицына.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УГМК, дата вступления в должность не уточняется.

О своем новом статусе бывший губернатор заявил 12 апреля во время визита в Медногорск. Как пишет Regnum, скорее всего, в его полномочия будет входить лоббирование интересов компании в регионе, которым Берг руководил девять лет.

Бывший губернатор Оренбургской области Юрий Берг заявил об уходе в отставку 21 марта. Он пообещал в дальнейшем отстаивать интересы региона и его жителей.

Врио главы Оренбургской области назначен Денис Паслер, бывший премьер свердловского правительства, близкий к олигарху Виктору Вексельбергу.

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Экс-губернатор Оренбургской области стал советником гендиректора УГМК

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Теги: юрий берг, угмк, андрей козицын



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