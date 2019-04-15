В Екатеринбурге начали проектировать инженерную инфраструктуру второй очереди "Титановой долины"

В Екатеринбурге начали проектировать инженерную инфраструктуру второй очереди "Титановой долины" на Уктусе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОЭЗ, первый этап работы предусматривает проекты по увеличению энергомощности площадки и бесперебойную работу водоснабжения.

"Инфраструктурное освоение площадки "Уктус" необходимо начать со строительства внешних сетей, которых хватит на всех новых резидентов, в том числе тех, которые придут в этом году. Начав проектирование сейчас, в 2019 году, управляющая компания ОЭЗ "Титановая долина" построит инженерные внешние сети и присоединит их к ОЭЗ в 2020 году. Таким образом новые резиденты будут обеспечены ресурсами уже к началу своих строительных работ", - считает генеральный директор ОЭЗ Артемий Кызласов.

К проектированию управляющая компания ОЭЗ приступает уже весной 2019 года, само строительство сетей планируется завершить осенью 2020 года.