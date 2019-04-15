Софи Тернер показала "интригующую" фотографию со съемок "Игры престолов"

Актриса Софии Тернер (23), сыгравшая в "Игре престолов" Сансу Старк, опубликовала в Instagram фото со съемок сериала в честь премьеры финального сезона.

Конечно, поклонники вряд ли рассчитывали на такой "эксклюзив", когда просили звезду показать им хоть что-нибудь, происходящее на съемках, дать какой-то намек на судьбы героев.

"В честь финального сезона "Престолов", премьера которого состоится сегодня вечером. Вот фотография, на которой я сплю на съемочной площадке", - написала "Санса" в блоге. Кроме лица актрисы ничего не видно, да и она явно спит между дублями, потому что ее шея закрыта флисовым пледом. Это несколько разочаровало фанатов, но многих насмешило. Не остался в стороне даже официальный аккаунт HBO (канал, производящий сериал): "Даже это меня раскрутит".

В США и других странах начинается показ финального сезона сериала. В нем будет шесть серий с выходом раз в неделю.