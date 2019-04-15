В Борисоглебске установили памятный знак – капсулу космического корабля «Союз ТМА-20М»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и прибывший в регион генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетили Борисоглебск, где приняли участие в церемонии открытия памятного знака «Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М», передает корреспондент Накануне.RU. В церемонии участвовали курсанты местного летного училища, школьники, жители Борисоглебска, а также Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Олег Новицкий, депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлёв и глава администрации Борисоглебского городского округа Андрей Пищугин.

Памятный знак – это спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М», который в сентябре 2016 года доставил на Землю с Международной космической станции экипаж космонавтов: Алексея Овчинина, Олега Скрипочку и Джеффри Уилльямса. В марте 2019 года капсула была передана администрации Борисоглебского городского округа. Помощь в доставке из города Королева оказал уроженец Борисоглебска Валерий Дузь.

По решению общественности городского округа спускаемый аппарат установлен в Юго-Восточном микрорайоне Борисоглебска, вблизи административного здания АО «Борисоглебский приборостроительный завод», на котором в советские годы выпускали оборудование для космической промышленности. Дальнейшее благоустройство территории будет осуществлено в этом году в рамках реализации проекта «Обустройство парка «Южный» - победителя конкурса проектов по развитию инициативного бюджетирования на территории Воронежской области.

Выступая на торжественной церемонии, Дмитрий Рогозин поздравил всех присутствующих с прошедшим Днем космонавтики.

Александр Гусев отметил вклад региона в развитие отечественной ракетно-космической отрасли: "Воронежская область – это важный элемент ракетно-космической программы Российской Федерации. На нашей территории есть два предприятия, которые занимаются и разработкой ракетных двигателей, и их производством. У предприятий хорошее будущее, и мы очень надеемся, что они будут принимать участие во всех космических программах, которые будут реализовываться. Техника – это, конечно, важно, но самое главное – это люди. Борисоглебское летное училище - это то место, которое позволило воспитать огромную плеяду летчиков, настоящих героев, и часть из них стали космонавтами. Мы очень надеемся, что этот памятный знак будет напоминать жителям города и курсантам училища о заслугах героев и вы все будете на них равняться".

Губернатор также рассказал о планах по благоустройству сквера, где установлен памятный знак."Для проекта благоустройства уже ищут исполнителей. Но мне кажется, что нужно насытить сквер объектами детского отдыха, что-то сделать для молодежи. Мы подумаем, как органично вписать эти объекты в разработанный план реконструкции. Мы обязательно сделаем это в нынешнем году", - сказал губернатор.

Участники церемонии высадили саженцы берез в сквере около памятного знака.

Александр Гусев и Дмитрий Рогозин затем посетили АО «Борисоглебский приборостроительный завод» и ознакомились с выставочной экспозицией предприятия. Завод производит широкий спектр узлов и деталей радиоэлектронной аппаратуры и приборов гражданского и специального назначения, являющихся элементной базой для производителей электронного и электротехнического оборудования.На предприятии прошло совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием АО «Борисоглебский приборостроительный завод». Дмитрий Рогозин рассказал о возможном участии предприятия в программах «Роскосмоса».

Губернатор подтвердил заинтересованность правительства региона в дальнейшем развитии завода. "Мы, безусловно, взаимодействуем с руководством, собственниками предприятия. Проблемы загрузки существуют, их никто не скрывает, но, тем не менее, предприятие живет – это самое главное. Перспективы есть, мы будем поддерживать все процессы, способствовать его развитию со стороны правительства", - сказал Александр Гусев.