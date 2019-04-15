Текслер уволил руководителя представительства Челябинской области при правительстве РФ

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер освободил от должности руководителя Постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Александра Шепилова. Соответствующий документ опубликован на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно постановлению, Шепилов уволен с государственной гражданской службы Челябинской области по собственной инициативе 10 апреля.

Напомним, Шепилов был назначен руководителем постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ в июне 2014 года.

Также Текслер освободил от должности заместителя руководителя постоянного представительства региона при правительстве РФ Илью Нутельса. С ним служебный контракт расторгнут с 17 апреля по инициативе гражданского служащего.