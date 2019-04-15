После обысков силовиков арестован глава еще одного района Дагестана
Глава Бабаюртовского района Дагестана Эльдар Карагишиев и руководитель строительной компании "Бисма" Маирбек Будаев, задержанные 12 апреля, арестованы на 10 дней.
Ранее в домах и на рабочих местах обоих фигурантов силовики провели обыски, передает Regnum.
По версии следствия, Карагишиев и Будаев, используя поддельные документы, в 2018 году похитили бюджетные деньги в размере более 2 млн рублей, выделенные на реконструкцию дорог в селе Львовское Бабаюртовского района.
В действительности ремонтные работы были проведены местными жителями за свой счет.
11 апреля Следственный комитет предъявил обвинение главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову.
Чиновнику вменяется три эпизода растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Как удалось выяснить следователям, в 2015 году Джелилов безвозмездно и незаконно передал в собственность своим родственникам три земельных участка общей площадью 3 гектара, расположенных вдоль федеральной трассы "Кавказ".