Ямальскому оленеводу-оппозиционеру вменяют "незаконный митинг" – собрание ненцев в тундре

15 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ямало-Ненецкий АО

Ямальскому оленеводу-оппозиционеру вменяют "незаконный митинг" – собрание ненцев в тундре

На Ямале после встречи ненцев в тундре полицейские вызвали "на разговор" оленевода-оппозиционера Ейко Сэротэтто. По словам депутата окружного заксобрания Елены Кукушкиной, силовики трактовали встречу как "незаконный митинг", передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Речь идёт о "незаконном проведении митинга". Это абсурд полный. Была встреча оленеводов в тундре, они просто общались, а теперь полиция говорит, что ненцы там незаконно митинговали. Правоохранители пригласили Ейко прийти и дать показания. Пока этим и ограничились", - рассказала Накануне.RU Кукушкина.

Она добавила, что если ситуация получит развитие, она вмешается в неё. Также Кукушкина рассказала, что Сэротэтто вменяют публикацию в паблике "Голос тундры" информации о смерти оленевода.

"Он опубликовал сообщение о смерти человека в тундре, требуя расследования. К посту оставили не совсем корректные комментарии. И вот из-за этих высказываний к Ейко есть претензии. Но разговаривать надо с теми, кто их писал. Наш адвокат разбирается сейчас в этом", - сказала Кукушкина.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ямальскому оленеводу-оппозиционеру вменяют "незаконный митинг" – собрание ненцев в тундре

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ейко Сэротэтто, Елена Кукушкина, незаконный митинг, ненцы, оленеводы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 12

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети