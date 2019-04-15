Ямальскому оленеводу-оппозиционеру вменяют "незаконный митинг" – собрание ненцев в тундре

На Ямале после встречи ненцев в тундре полицейские вызвали "на разговор" оленевода-оппозиционера Ейко Сэротэтто. По словам депутата окружного заксобрания Елены Кукушкиной, силовики трактовали встречу как "незаконный митинг", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Полиция вычислила возможных убийц оленевода на Ямале

"Речь идёт о "незаконном проведении митинга". Это абсурд полный. Была встреча оленеводов в тундре, они просто общались, а теперь полиция говорит, что ненцы там незаконно митинговали. Правоохранители пригласили Ейко прийти и дать показания. Пока этим и ограничились", - рассказала Накануне.RU Кукушкина.

Она добавила, что если ситуация получит развитие, она вмешается в неё. Также Кукушкина рассказала, что Сэротэтто вменяют публикацию в паблике "Голос тундры" информации о смерти оленевода.

"Он опубликовал сообщение о смерти человека в тундре, требуя расследования. К посту оставили не совсем корректные комментарии. И вот из-за этих высказываний к Ейко есть претензии. Но разговаривать надо с теми, кто их писал. Наш адвокат разбирается сейчас в этом", - сказала Кукушкина.