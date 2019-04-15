15 Апреля 2019
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Происшествия Курганская область

Заведующая лабораторией в Курганской областной больнице за 7 лет получила 2 млн рублей взяток

В Кургане будут судить заведующую клинико-диагностической лаборатории областной больницы.

За последние семь лет 55-летняя сотрудница больницы получила более 2 млн руб. взяток от руководителя и старшего менеджера фирмы, которая занималась продажей медпрепаратов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Зауралья.

За деньги сотрудница больницы делала заявки по закупкам для нужд медицинского учреждения таким образом, что техническое описание объекта закупки полностью соответствовало оборудованию, представленному взяткодателем. Таким образом, в торгах побеждала единственная фирма.

Сейчас женщине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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Заведующая лабораторией в Курганской областной больнице за 7 лет получила 2 млн рублей взяток

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Теги: взятки, лаборатория, Курганская областная больница, прокуратура



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