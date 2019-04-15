Заведующая лабораторией в Курганской областной больнице за 7 лет получила 2 млн рублей взяток

В Кургане будут судить заведующую клинико-диагностической лаборатории областной больницы.

За последние семь лет 55-летняя сотрудница больницы получила более 2 млн руб. взяток от руководителя и старшего менеджера фирмы, которая занималась продажей медпрепаратов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Зауралья.

За деньги сотрудница больницы делала заявки по закупкам для нужд медицинского учреждения таким образом, что техническое описание объекта закупки полностью соответствовало оборудованию, представленному взяткодателем. Таким образом, в торгах побеждала единственная фирма.

Сейчас женщине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.