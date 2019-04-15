Полиция начала проверку. В Екатеринбурге на школьника упали футбольные ворота

15 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область

Полиция начала проверку. В Екатеринбурге на школьника упали футбольные ворота

В Екатеринбурге на 15-летнего школьника упали футбольные ворота. Инцидент произошёл в 19-м военном городке.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, подростка на скорой отправили в Детскую городскую клиническую больницу №9.

Сообщается, что мальчик качался на воротах.

"Звонок о происшествии поступил в дежурную часть полиции 14 апреля в 18.45... Самое главное сейчас, чтобы для ребенка этот случай обошелся без серьезных последствий и он скорее поправился", - добавил Горелых.

Уполномоченные службы проводят проверку.

Напомним, что в Екатеринбурге уже был зафиксирован похожий инцидент в 2016 году. Бывший директор МКУ "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга" Алексей Беззуб обвинялся в том, что не исполнил свои должностные обязанности по организации контроля за безопасной эксплуатацией хоккейного корта, на котором в августе 2016 г. на ребенка упали ворота.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полиция начала проверку. В Екатеринбурге на школьника упали футбольные ворота

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: екатеринбург, инцидент, школьник, ворота, полиция, мвд, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.05.2018 16:20 Мск Алексей Беззуб может быть исключен из общественной палаты Екатеринбурга
Ранее 17.04.2018 11:58 Мск Облсуд не изменил приговор экс-главе службы квартальных Алексею Беззубу
Ранее 24.01.2018 08:54 Мск "Три года - это много, даже условных": Алексей Беззуб о своём приговоре
Ранее 23.01.2018 10:00 Мск Экс-главе службы квартальных Беззубу вынесли приговор: три года лишения свободы условно
Ранее 16.01.2018 10:32 Мск Вынесут приговор. Гособвинение запросило для Беззуба три года условно
Ранее 12.01.2018 08:27 Мск "Не падали ворота на ребенка": экс-глава службы квартальных Алексей Беззуб сделал новое заявление
Ранее 08.12.2017 10:55 Мск У экс-главы службы квартальных Алексея Беззуба требуют 400 тыс.рублей
Ранее 19.10.2017 10:10 Мск Уголовное дело в отношении экс-главы службы квартальных Алексея Беззуба направлено в суд
Ранее 14.09.2017 13:25 Мск Экс-главе службе квартальных Алексею Беззубу предъявили обвинение по уголовному делу о халатности
Ранее 24.04.2017 15:50 Мск Екатеринбургского общественника Алексея Беззуба допрашивают по уголовному делу о халатности
Ранее 04.10.2016 04:02 Мск В Екатеринбурге после падения хоккейных ворот на ребёнка завели уголовное дело

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 11

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети