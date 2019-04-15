Полиция начала проверку. В Екатеринбурге на школьника упали футбольные ворота

В Екатеринбурге на 15-летнего школьника упали футбольные ворота. Инцидент произошёл в 19-м военном городке.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, подростка на скорой отправили в Детскую городскую клиническую больницу №9.

Сообщается, что мальчик качался на воротах.

"Звонок о происшествии поступил в дежурную часть полиции 14 апреля в 18.45... Самое главное сейчас, чтобы для ребенка этот случай обошелся без серьезных последствий и он скорее поправился", - добавил Горелых.

Уполномоченные службы проводят проверку.

Напомним, что в Екатеринбурге уже был зафиксирован похожий инцидент в 2016 году. Бывший директор МКУ "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга" Алексей Беззуб обвинялся в том, что не исполнил свои должностные обязанности по организации контроля за безопасной эксплуатацией хоккейного корта, на котором в августе 2016 г. на ребенка упали ворота.