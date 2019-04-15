На Южном Урале за два дня ликвидировали 11 лесных пожаров

В Челябинской области за выходные потушили 11 лесных пожаров на площади 84,5 гектаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона.

На тушении были задействованы 124 человека и 65 единиц техники.

Как отметил и.о. начальника главного управления лесами области Сергей Лавров, пик пожарной опасности приходится на период с середины апреля по конец мая. В этот время начинаются сельхоз работы, а также первые пикники.

Южноуральцев призывают не пренебрегать соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и своевременно сообщать об обнаружении возгорания.