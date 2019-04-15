Около 40% россиян не имеют никаких сбережений

Около 40% россиян на сегодняшний день не располагают никакими сбережениями.

В 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%.

В случае лишения всех источников доходов 16% соотечественников смогут "продержаться" на отложенных средствах меньше месяца.

21% считает, что их сбережений хватит на 1-2 месяца. 12% "протянут" на своих накоплениях от трех до шести месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Superjob.

Ранее сообщалось, что в 2018 г. темпы роста накоплений россиян снизились: сбережения жителей выросли на 3 трлн руб. или на 10%. По итогам 2017 г. накопления увеличивались на 12,4%.

Общий объем сбережений достиг 33,6 трлн руб. Большая часть средств хранится в банках (22,3 трлн руб.), остальное - в наличных и ценных бумагах.