"Учебную мину вывезли в безопасное место специалисты по взрывным устройствам предприятия "Урал-Вымпел". Происхождение этого учебного предмета устанавливается", - добавил Горелых.

Предмет нашли вечером 14 апреля. На месте работали сотрудники полиции и специалисты предприятия "Урал-Вымпел".

В центре Екатеринбурга на строительной площадке по адресу Азина, 27 нашли мину. Как сообщил Накануне.RU официальный представитель свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых, ржавый предмет никакой угрозы для жителей микрорайона не представляет, это учебная болванка.

В центре Екатеринбурга на строительной площадке нашли мину





