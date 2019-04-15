Из третьего реактора АЭС "Фукусима-1" началось извлечение топливных стержней

15 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Из третьего реактора АЭС "Фукусима-1" началось извлечение топливных стержней

На третьем реакторе АЭС "Фукусима-1" начались работы по извлечению топливных стержней. В бассейне реактора, на котором восемь лет назад после землетрясения и цунами произошла авария, до сих пор находятся 52 неиспользованных и 514 отработанных радиоактивных стержней.

РИА "Новости" передаёт, что процесс извлечения удалось начать на четыре года и четыре месяца позже запланированного срока. Стержни вынимаются краном и манипулятором с дистанционным управлением.

Сообщается, что сами стержни не были повреждены в результате аварии и после извлечения будут помещены в охлаждающий бассейн другой АЭС.

Напомним, с прошлого года также ведётся подготовка к извлечению ядерного топлива из второго реактора "Фукусимы-1". Там часть топлива после выхода из строя системы охлаждения расплавилась, прожгла защитную оболочку реактора и ушла под землю. Тогда сообщалось, что работы по его выемке начнутся не раньше чем через три года, пока специалисты пытаются определить оптимальный вариант извлечения и последующего хранения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Из третьего реактора АЭС "Фукусима-1" началось извлечение топливных стержней

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: АЭС, Фукусима, топливные стержни



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.07.2018 12:23 Мск В Японии начнут подготовку к извлечению расплавленного ядерного топлива с "Фукусимы-1"
Ранее 24.05.2011 06:35 Мск Ядерное топливо расплавилось на трех реакторах АЭС "Фукусима-1"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 12

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети