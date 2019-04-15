Из третьего реактора АЭС "Фукусима-1" началось извлечение топливных стержней

На третьем реакторе АЭС "Фукусима-1" начались работы по извлечению топливных стержней. В бассейне реактора, на котором восемь лет назад после землетрясения и цунами произошла авария, до сих пор находятся 52 неиспользованных и 514 отработанных радиоактивных стержней.

РИА "Новости" передаёт, что процесс извлечения удалось начать на четыре года и четыре месяца позже запланированного срока. Стержни вынимаются краном и манипулятором с дистанционным управлением.

Сообщается, что сами стержни не были повреждены в результате аварии и после извлечения будут помещены в охлаждающий бассейн другой АЭС.

Напомним, с прошлого года также ведётся подготовка к извлечению ядерного топлива из второго реактора "Фукусимы-1". Там часть топлива после выхода из строя системы охлаждения расплавилась, прожгла защитную оболочку реактора и ушла под землю. Тогда сообщалось, что работы по его выемке начнутся не раньше чем через три года, пока специалисты пытаются определить оптимальный вариант извлечения и последующего хранения.