Няш-мяш и ми-ми-ми: Поклонская фоткается с ягнятами и доит козу на камеру

Наталья Поклонская (39) хоть и стремится избавиться от образа "няши, но отказать себе в милых кадрах в соцсетях не может.

Так, в минувший уикенд депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма посетила фермерское хозяйство, где ей на глаза попались ягнята, овцы, ослики и другие милые животные. Экскурсия началась с селфи с телятами, а закончилась дойкой козы. В комментариях во "ВКонтакте" пишут: "У прокурора руки не для скуки".

Сама Поклонская восхищается хозяйством, которое посетила, пишет про "свежий воздух и необычайное гостеприимство", но в ответ получает упреки: с ягнятами фотографироваться, конечно, круто, но можно и за решение реальных проблем взяться. "Уважуха конечно, но фото это не ежедневный труд ,когда первая дойка в четыре утра, когда надо чистить навоз, задать корма, и это не один раз в день! Постоянный труд! Так подержаться за вымя, потрепать козлёнка, чистый понт! ( Вы уж извините) ! По-моему Наталья должна думать прежде как повысить зарплаты работягам, что сделать для предприятий чтоб труд их был рентабелен! А то частник сдаёт молоко за копейки, а переработчик,, торгаши накручивают цену!", - пишет один из комментаторов.