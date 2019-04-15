Няш-мяш и ми-ми-ми: Поклонская фоткается с ягнятами и доит козу на камеру

15 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Няш-мяш и ми-ми-ми: Поклонская фоткается с ягнятами и доит козу на камеру

Наталья Поклонская (39) хоть и стремится избавиться от образа "няши, но отказать себе в милых кадрах в соцсетях не может.

Так, в минувший уикенд депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма посетила фермерское хозяйство, где ей на глаза попались ягнята, овцы, ослики и другие милые животные. Экскурсия началась с селфи с телятами, а закончилась дойкой козы. В комментариях во "ВКонтакте" пишут: "У прокурора руки не для скуки".

РќР°С‚Р°Р»СЊСЏ РџРѕРєР»РѕРЅСЃРєР°СЏ|Р¤РѕС‚Рѕ:vk.com/poklonskaya_nv

Сама Поклонская восхищается хозяйством, которое посетила, пишет про "свежий воздух и необычайное гостеприимство", но в ответ получает упреки: с ягнятами фотографироваться, конечно, круто, но можно и за решение реальных проблем взяться. "Уважуха конечно, но фото это не ежедневный труд ,когда первая дойка в четыре утра, когда надо чистить навоз, задать корма, и это не один раз в день! Постоянный труд! Так подержаться за вымя, потрепать козлёнка, чистый понт! ( Вы уж извините) ! По-моему Наталья должна думать прежде как повысить зарплаты работягам, что сделать для предприятий чтоб труд их был рентабелен! А то частник сдаёт молоко за копейки, а переработчик,, торгаши накручивают цену!", - пишет один из комментаторов.

РќР°С‚Р°Р»СЊСЏ РџРѕРєР»РѕРЅСЃРєР°СЏ|Р¤РѕС‚Рѕ:vk.com/poklonskaya_nv

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Няш-мяш и ми-ми-ми: Поклонская фоткается с ягнятами и доит козу на камеру

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: наталья поклонская, фермерское хозяйство, дойка, коза



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 12

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети